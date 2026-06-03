Presentadas las fiestas del Corpus Christi de la parroquia de Feleches

Ángel García, En El Centro - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' y la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, han presentado este miércoles las fiestas del Corpus Christi de la parroquia de Feleches. La cita será los días 6 y 7 de junio. Este año son organizadas por una nueva sociedad de festejos.

Durante la rueda de prensa, el primer edil quiso agradecer el trabajo de la sociedad de festejos en la organización de las fiestas, una labor que es muy exigente y que requiere tiempo, dedicación y responsabilidad.

Asimismo, les trasladó el apoyo del Ayuntamiento y deseó que "haga buen tiempo, que todo salga bien y que la gente lo pase muy bien". García ha dicho que el ayuntamiento facilitará "en la medida lo posible todo lo que tienen que tramitar", reconociendo que "cada vez se requiere de más documentación, de más requisitos legales, de seguros, de planes de seguridad o de evacuación.