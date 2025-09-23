El presunto autor de un incendio en Mieres, este miércoles a juicio: La Fiscalía pide 3 años y medio de carcel

Archivo - Un bombero durante las labores de extinción de un incendio en el Monte Areo, en Gijón, foto de archivo. - BOMBEROS DE GIJÓN - Archivo

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita 3 años y 6 meses de prisión para un hombre acusado de provocar de forma intencional un incendio forestal en agosto de 2023 en Mieres, e intentar sin éxito repetirlo en dos ocasiones días después en la misma zona. El juicio se celbra este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo, a las 10.00 horas.

Según ha detallado Ministerio Fiscal en un comunicado enviado a los medios este martes, el acusado, nacido en 1965, aplicó en la madrugada del 10 de agosto de 2023 "una fuente de calor directa a un matorral próximo a Santullano", provocando un incendio que afectó a 84 metros cuadrados, con especies predominantes de avellano, tojo, laurel y helecho. Las llamas fueron extinguidas sobre las 8.00 horas del mismo día con intervención de medios especializados.

Los días 11 y 18 de agosto, el acusado volvió a prender fuego en la misma zona, sin que el incendio se llegara a extender. Los costes de los medios de extinción ascendieron a 1.071,76 euros.

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un "delito continuado de incendio forestal", en relación con los artículos 352 y 74 del Código Penal y el artículo 5 de la Ley 3/2004, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias.

Además de la prisión, solicita la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante la condena y 18 meses de multa con una cuota diaria de 20 euros, con responsabilidad subsidiaria en caso de impago.

En concepto de responsabilidad civil, reclama que el acusado indemnice al Principado con 1.071,76 euros más los intereses legales correspondientes.