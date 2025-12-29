El presupuesto para Deportes sube un 4,6% y roza los 6 millones de euros

El concejal Juan Carlos Guerrero en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS.

OVIEDO/AVILÉS 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presupuesto para el área de Deportes del Ayuntamiento de Avilés asciende a 5.979.263 euros, un 4,59% más que en 2025. Las cuentas han sido presentadas por el concejal Juan Carlos Guerrero, que ha manifestado que las mismas consolidan los objetivos de fomentar el deporte base, promocionar la actividad deportiva como fuente de salud, apoyar a entidades deportivas, centros escolares, deportistas, técnicos..., y reforzar el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

Según ha expuesto el edil, los presupuestos recogen, como novedades más relevantes el incremento de la aportación municipal para subvencionar actividades y eventos deportivos, como por ejemplo, el Campeonato de España de Duatlón que volverá a celebrarse en Avilés los días 28 y 29 de marzo, el Día del Deporte Urbano o los premios Tiempo de Deporte que se entregan en la Gala del Deporte Avilesino.

También aumenta el importe dedicado a actividades extraescolares de fomento del deporte base y a Fundavi, que promueve un proyecto deportivo de ciudad y capta fondos privados.

El concejal además ha resaltado que este presupuesto contempla también la subvención de 75.000 euros al Real Avilés Industrial SAD. Así mismo el compromiso con las entidades deportivas locales se traduce en la exención del 100% a las entidades deportivas de Avilés del pago de instalaciones municipales y un incremento de 130.000 euros para subvenciones a entidades deportivas.

Guerrero ha destacada además la puesta en marcha de los abonos de deporte para jóvenes menores de 30 años y para mayores de 65 años o la dedicación de 360.000 euros a mantener, reparar, conservar y dotar de nuevo mobiliario a las instalaciones deportivas municipales.

Entre otras obras, se realizarán con cargo a esta partida: asfaltado de la pista de fútbol sala de Valliniello; la iluminación del campo de fútbol de La Luz; la reforma del panelado y vestuarios del polideportivo de Jardín de Cantos; la pintura del polideportivo de Los Canapés; la sustitución de los polletes de la piscina del Complejo Deportivo Avilés e intervenciones importantes en los polideportivos de La Luz y La Toba.

Se contempla además la creación de la Escuela deportiva de natación adaptada de Avilés en colaboración con FEDEMA, la Federación de Deportes para Personas con Discapacidad Física del Principado de Asturias.