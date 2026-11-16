Los presupuestos de 2027 ya están en la Junta General para su tramitación

Juan Cofiño y Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado este lunes el anteproyecto de presupuestos generales del Principado de Asturias para 2027. Pasadas las 11.00 horas, el Portavoz del Gobierno y Consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, se ha trasladado al edificio de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) para hacer entrega de la norma, que comienza así su tramitación en la Cámara. Ha sido recibido por el presidente de la Cámara, Juan Cofiño.

Está previsto que el propio Peláez ofrezca una rueda de prensa a las 12.30 horas en la que dará los detalles relativos al anteproyecto, así como las novedades que se introducen para el año que viene. La ley de presupuestos generales para 2026, la del ejercicio en curso, alcanzó una cantidad 6.993 millones de euros.

La Mesa de la Cámara de la Junta General del Principado de Asturias califica este lunes y admite a trámite el proyecto. Cofiño dictará una resolución para abrir el plazo de comparecencias que concluirá este jueves 19 de noviembre.

Según el cronograma aprobado en el Parlamento asturiano, el pleno de totalidad tendrá lugar el miércoles 16 de diciembre a las 9.30 horas. Ese día, en el caso de que los grupos de la oposición registren enmiendas de totalidad para que el proyecto sea devuelto al Consejo de Gobierno, se debatirán y se votarán. En caso de no prosperar , se entenderán fijadas, sin votación, las cuantías globales de las secciones del estado de gastos y de los ingresos.

A partir de esa fecha ya solamente habrá margen para que los grupos presenten enmiendas parciales que no modifiquen las cuantías globales, siempre especificando la baja o alta de igual cuantía dentro de la misma sección.

Dictaminado el proyecto en Comisión y tras el correspondiente debate en el Pleno, se someterán a votación el articulado y cada una de las secciones, precedidos de sus enmiendas y votos particulares, si los hubiere. Finalmente, se someterá a votación la exposición de motivos. La sesión del pleno final está prevista para el lunes 28 de diciembre, un día antes que el fijado hace un año para la aprobación final de las cuentas de 2026.