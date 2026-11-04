Los Presupuestos llegarán al Parlamento el 12 de noviembre entre las críticas de la derecha por su uso "electoralista"

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OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha trasladado este miércoles a la Junta de Portavoces que el próximo jueves día 12 se llevará al Parlamento el proyecto de Presupuestos de 2027. Así lo ha anunciado la portavoz socialista Dolores Carcedo, un anuncio que ha sido criticado por las fuerzas de la derecha PP y Vox, por considerar que el Gobierno utilizará el calendario y las cuentas como arma electoral.

Dolores Carcedo ha indicado que existía el compromiso del Ejecutivo de anticipar la aprobación de las cuentas y remitirlas a la Junta cuanto antes y así se está actuando. Ha explicado los Letrados de la Cámara ya trabajan en la elaboración del cronograma para la tramitación de las cuentas y este jueves los grupos volverán a reunirse para aprobar el mismo.

Preguntada por la coincidencia de ese cronograma con la campaña electoral, Carcedo ha indicado que será mañana cuando se vea el calendario y ha incidido en que probablemente las comparecencias coincidirán con la campaña.

Esta cuestión ha sido criticada por PP y Vox. Así, el portavoz del PP, Luis Venta Cueli ha indicado que, si bien a su grupo le alegra que las cuentas no entren en la Cámara en diciembre, están convencidos de que los mismos serán utilizados como "arma electoral".

"No nos engañemos los presupuestos serán utilizados como arma electoral para hacer promesas que después incumplirán como vienen haciendo de manera reiterada", ha dicho Venta Cueli, que se ha referido a la baja ejecución presupuestaria "año tras año" por parte del Gobierno de Barbón.

Así ha insistido Venta Cueli en que "hay un trasfondo político en la fecha en la que se presentan las cuentas porque los socialistas ya necesitan agarrarse a cualquier clavo ardiendo y utilizan todos aquellos resortes a su alcance".

En la misma línea la portavoz de Vox, Carolina López, ha criticado que "este desgobierno haya dedicidio, para sorpresa de nadie, presentar los presupuestos el día de antes de inicio de la campaña".

"Volvemos a ver como el Gobierno de Adrián Barbón quiere utilizar los presupuestos como arma electoralista para intentar decir qué bien trabaja. De todos modos el Gobierno sigue incumpliendo la Ley porque presentan las ncuentas el 12 de noviembre cuando lo tenían que haber presentado el 1 de octubre", ha manifestado López.

LEY DE VIVIENDA

Otra de las cuestiones abordadas en la Junta de Portavoces ha sido el informe elaborado por el Letrado de la Junta sobre el recurso presentado por el PP a las enmiendas aceptadas por la mesa de la Cámara al Proyecto de Ley de Vivienda. Según ha informado Carcedo dicho informe concluye que no hay ningún impedimento legal que impida que las mismas puedan ser tramitadas ni vulneron derecho alguno, con lo que la norma puede seguir adelante con su tramitación.

No obstante Carcedo no ha podido precisar si la norma llegará a tiempo de ser aprobada en el próximo pleno del día 13. La portavoz socialista ha lamentado que el PP siga con su intención de bloquear dicho proyecto de Ley de vivienda y ha incidido en que la ponencia reunida este mismo miércoles seguirá trabajando en la norma para sacarla adelante cuanto antes.

PP, VOX Y FORO CRITICAN LA NORMA

Los grupos de la derecha, PP, Vox y Foro, se han mostrado muy críticos con la norma. El diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha advertido de que Asturias se encamina a tener "la peor Ley de Vivienda que hay en España", lo que, a su juicio, provocará precisamente los efectos contrarios a los que debería perseguir una política pública de vivienda.

El 'popular' ha mostrado su "preocupación y disgusto" por la evolución de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley, que ya consideraba negativo en su planteamiento inicial y que, según ha denunciado, ha agravado sus deficiencias al trasladarse las negociaciones de la ponencia a los despachos.

El diputado popular ha criticado que, tras suspenderse la ponencia hace dos meses, el PSOE, Sumar y la diputada Covadonga Tomé hayan negociado al margen del procedimiento parlamentario. "Vamos a tener la peor ley de vivienda que hay en España, la de Asturias, que va a conseguir todos los efectos contrarios a lo que se quiere", ha incidido.

La portavoz de Vox, Carolina López, por su parte ha incidido "se entiende que cuando un gobierno serio o un grupo parlamentario serio presenta una ley, lo hace sabiendo qué es lo que quiere y para qué quiere redactar esa norma, algo que no ocurre en este caso.

"Lo que estamos viendo en la Ley de vivienda es que se están haciendo la enmienda de la enmienda, de la enmienda transaccional, de incluso de la enmienda suprimida. Osea, no tienen ni idea de qué política de vivienda quieren realmente para Asturias", ha criticado.

En la misma línea se ha pronunciado el diputado del Grupo Mixto por Foro Asturias, Adrián Pumares, que se ha referido al "desmadre que tiene organizado el consejero, Ovidio Zapico, con la vivienda pública".

"Lo que se está viviendo en el marco de la ponencia de Vivienda no tiene precedente en esta Junta General. Están retorciendo los acuerdos alcanzados en la ponencia, se está estrujando todo para hacer al final una ley que es una chapuza a costa de retorcer el reglamento de la Junta General", ha dicho Pumares.