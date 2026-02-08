Previsión meteorológica de Asturias para hoy, domingo, día 8 de febrero de 2026

OVIEDO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, domingo, día 8 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas matinales en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones, débiles generalizadas al principio y final del día, más intensas y frecuentes en la Cordillera, y débiles y dispersas en las horas centrales. Las precipitaciones pueden ir acompañadas de tormentas ocasionales al final del día. Cota de nieve en ascenso de 1000 metros a más de 2000.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros. Temperaturas máximas en aumento, más acusado en la Cordillera. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados de componente oeste, más intensos en el litoral y que tenderán a variables por la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento variable 1 a 5 arreciando a componente este 5 o 6 a partir de la madrugada. Rizada a marejada aumentando a fuerte marejada en el este y localmente mar adentro en el oeste al avanzar la madrugada. Mar de fondo del noreste de 3 a 4 metros disminuyendo a 2 a 3 metros al avanzar la tarde. Aguaceros.