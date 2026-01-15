Previsión meteorológica de Asturias para hoy, jueves, día 15 de enero de 2026

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 15 de enero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos abriéndose claros esporádicos durante la tarde. No se descartan nieblas dispersas en zonas altas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y moderadas que se extenderán de oeste a este a lo largo de las horas centrales y serán menos frecuentes e intensas en el litoral oriental.

Cota de nieve en descenso de 1.600 a 1.300 - 1.200 metros en la Cordillera. Temperaturas en descenso, más acusado en las máximas del interior. Heladas débiles y dispersas en la Cordillera. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas altas.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 14.

En el mar, viento variable 1 a 3, arreciando a oeste 2 a 4 desde medianoche, y a oeste 4 a 6 desde el oeste desde madrugada. Rizada o marejadilla aumentando a marejadilla o marejada. Mar de fondo del oeste o noroeste de 1 a 2 metros aumentando a de 2 a 3 metros mar adentro desde la mañana. Aguaceros ocasionales, y desde madrugada con regular o mala.