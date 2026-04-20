Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 20 de abril de 2026

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 20 de abril de 2026 en Asturias cielo poco nuboso aumentando a nuboso. Ligera presencia de calima hacia el final de la tarde. Chubascos en el interior por la tarde, que pueden ir acompañados localmente de tormentas. Temperaturas con cambios ligeros. Viento flojo variable.
En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 23; en Gijón se oscilará entre la mínima de 11 y la máxima de 20, y Avilés entre una mínima de 11 y una máxima de 20.
En el mar, viento este o noreste 4 o 5, amainando a 3 o 4 desde medianoche y a Variable 1 a 3 desde la madrugada. Marejada disminuyendo a marejadilla. Mar de fondo del norte o noroeste de 1 a 2 metros, disminuyendo. Lluvias al principio. Regular o mala por nieblas desde la noche.