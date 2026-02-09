Previsión meteorológica de Asturias para hoy, lunes, día 9 de febrero de 2026

OVIEDO 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 9 de febrero de 2026 en Asturias cielos nubosos y cubiertos. Probables nieblas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles o localmente moderadas, más probables, frecuentes e intensas por la tarde. Cota de nieve en torno a 1200 metros en la Cordillera oriental. Temperaturas en aumento, más acusado en las máximas. Heladas débiles en zonas elevadas de la Cordillera. Vientos flojos y moderados del sur y suroeste, con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en zonas altas de la Cordillera occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 17; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 18.

En el mar, viento este 5 o 6 amainando a componente este 3 o 4, rolando a sureste 3 a 5 por la noche y arreciando a sureste 4 a 6 de madrugada. Marejada o fuerte marejada. Mar de fondo del noreste de 1 a 2 metros. Lluvias y aguaceros. Localmente regular o mala.