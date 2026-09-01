Previsión meteorológica de Asturias para hoy, martes, día 1 de septiembre de 2026

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 1 de septiembre de 2026 en Asturias cielos nubosos o con intervalos nubosos, con claros en las zonas elevadas en las horas centrales. Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas, más persistentes en el interior. No se descartan algunas lloviznas dispersas en el litoral. Temperaturas con cambios ligeros predominando los aumentos. Vientos flojos, del este en el litoral y del nordeste en el interior.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 24; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 16 y una máxima de 24.

En el mar, viento componente oeste 2 o 3, rolando a este o noreste a partir de la tarde, arreciando a componente este 3 o 4 de madrugada, localmente variable 1 a 3 cerca de la costa. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros aumentando temporalmente a 2 a 3 metros hasta la noche. Lluvia ocasional a partir de la madrugada. Localmente regular.