Previsión meteorológica de Asturias para hoy, sábado, día 10 de enero de 2026

OVIEDO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, sábado, día 10 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Probables brumas y no se descartan bancos de niebla en la Cordillera. Lluvias y chubascos que no se descarta que vayan acompañados de alguna tormenta ocasional y aislada en el litoral por la mañana. Cota de nieve bajando de 1.200 a 900 y 1.000 metros.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en la mitad occidental, más acusado en el litoral y con pocos cambios en el resto; máximas en descenso, ligero en la mitad oeste. Heladas débiles en cumbres de la Cordillera. En el interior, viento flojo a moderado del oeste y fuerte de oeste y noroeste en el litoral, acompañado de rachas muy fuertes en puntos del litoral y de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 6 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 13.

En el mar, viento componente oeste 7 u 8, ocasionalmente 9 al este de Peñas al principio, amainando a oeste 6 o 7 a partir de la noche, y a oeste o suroeste 5 o 6 al oeste de peñas a partir de madrugada. Muy gruesa, localmente arbolada en el este al principio, disminuyendo a gruesa o muy gruesa, y a marejada o fuerte marejada a partir de la mañana. Mar de fondo del noroeste de 2 a 4 metros. aumentando localmente a 4 a 5 metros. mar adentro. Aguaceros.