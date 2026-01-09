Previsión meteorológica de Asturias para hoy, viernes, día 9 de enero de 2026

OVIEDO 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, viernes, día 9 de enero de 2026 en Asturias cielo nuboso o cubierto. Lluvias y chubascos que pueden ser persistentes en el litoral. Cota de nieve bajando de 1200 metros a 900-1000.

Temperaturas en descenso, excepto las mínimas en el sudeste donde no se espera que cambien. Heladas débiles en cumbres. Viento de componente oeste, moderado en el interior y moderado a fuerte en el litoral, con rachas muy fuertes en puntos del litoral y de la Cordillera.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 7 grados y una máxima de 11; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 13, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 12.

En el mar, viento oeste o suroeste 5 o 6, amainando localmente a 3 o 4 al este cerca de la costa a mediodía, y arreciando a 6 o 7 desde el oeste desde la tarde. Marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa, y a muy gruesa mar adentro al final. Mar de fondo del noroeste en torno a 2 metros. Aguaceros al final con regular o mala.