Previsión meteorológica de Asturias para mañana, sábado, día 29 de agosto de 2026

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, sábado, día 29 de agosto de 2026 en Asturias poco nuboso o despejado salvo alguna nube baja de madrugada y al final del día, que darán brumas y nieblas matinales y nocturnas en la Cordillera que no se descartan de madrugada en el litoral; aumentando durante la mañana a nuboso o cubierto con lluvias débiles y algún chubasco que serán poco probables en el interior del tercio oeste.

Temperaturas mínimas en ascenso en el extremo oriental y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso salvo en el litoral oriental que se mantienen sin cambios. Vientos flojos variables con algún intervalo moderado de componente oeste en el litoral occidental.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 12 grados y una máxima de 28; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 24.

En el mar, viento oeste 4 a 6, ocasionalmente 7 mar adentro hasta la noche, localmente Componente S 3 a 5 al este de Peñas desde la madrugada. Marejada o fuerte marejada aumentando pronto a fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejadilla o marejada desde madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metro. Áreas de lluvia con regular