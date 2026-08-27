Previsión meteorológica de Asturias para mañana, viernes, día 28 de agosto de 2026

OVIEDO 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana, viernes, día 28 de agosto de 2026 en Asturias cielo poco nuboso aumentando pronto a nuboso o cubierto con lluvias débiles y algunos chubascos disminuyendo de nuevo, al final de la tarde, a poco nuboso y cesando precipitaciones. Brumas y posibles nieblas en cumbres de madrugada.

Temperaturas mínimas sin cambios en la mitad occidental y en descenso en la mitad oriental; máximas en ascenso generalizado que puede ser puntualmente notable en el interior central. Viento flojo a moderado de sur y suroeste que rola a componente oeste durante las horas centrales cuando se esperan intervalos de fuerte en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 10 grados y una máxima de 26; en Gijón se oscilará entre la mínima de 14 y la máxima de 26, y Avilés entre una mínima de 13 y una máxima de 25.

En el mar, viento variable 2 a 4, arreciando a suroeste 4 a 6 pronto desde la tarde. Marejadilla aumentando a marejada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros. Aguaceros y tormentas. Regular o mala.