Primarias del PSOE en Oviedo: Sergio Llera, Almudena Cueto y Enrique Rodríguez se disputan la candidatura a la Alcaldía

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OVIEDO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO-PSOE) ha recibido tres candidaturas para las primarias de las que saldrá el próximo candidato a la Alcaldía de Oviedo para las elecciones municipales de 2027. Se trata de Sergio Llera, Almudena Cueto y Enrique Rodríguez Nuño.

El plazo para la presentación de precandidaturas finalizó este viernes a las 12.00 horas. Finalizado el plazo, la comisión de ética de la FSA-PSOE proclamará las precandidaturas presentadas. A partir del 4 de julio y hasta el 11 del mismo mes, los precandidatos deberán reunir los avales necesarios para confirmar sus candidaturas.

Entre el 12 y 18 de julio tendrá lugar la campaña de información a los afiliados y el 19 de julio será la votación de la primera vuelta. La campaña de información de la segunda vuelta será entre el 20 y 25 de julio y la jornada de votación de la segunda vuelta, el domingo 26 de julio.

LOS CANDIDATOS

Almudena Cueto, militante del PSOE desde hace 31 años, inició su trayectoria en las Juventudes Socialistas, donde formó parte de la Ejecutiva Regional durante dos mandatos como secretaria municipal y secretaria de Formación. En el ámbito de la Administración local, desempeñó el cargo de concejala en el Ayuntamiento de Nava durante dos legislaturas en la década de los 90. Posteriormente, entre 2004 y 2012, ejerció como asesora de gabinete en la Delegación del Gobierno en Asturias en materia de coordinación institucional.

Entre los años 2015 y 2019, ocupó la Dirección General del Instituto Asturiano de la Mujer y de Políticas de Juventud, etapa en la que participó en la tramitación de la Ley asturiana de Participación Juvenil, el Pacto Social contra la Violencia de Género, la Estrategia Asturiana contra la Brecha Salarial y el Plan Demográfico del Principado de Asturias 2017-2027.

Sergio Llera, de 26 años, fue secretario general de Juventudes Socialistas de Oviedo y actualmente dirige Juventudes Socialistas de Asturias.

Enrique Rodríguez Nuño, por su parte, ocupa actualmente el cargo de director general de Promoción de la Autonomía Personal y Mayores del Gobierno asturiano. Entre otros cargos anteriores, ocupó la dirección de Agricultura y Pesca de la Delegación del Gobierno en Asturias, fue director de Sanidad de la Delegación, y director general de Políticas Sociales en el Gobierno de Asturias.