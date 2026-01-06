El primer premio del sorteo de 'El Niño', muy repartido por el país, vendido en Colloto (Oviedo) y Avilés

Despacho receptor 57.815 en Colloto - LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número 6.703, que ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' 2026, dotado con dos millones de euros por serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado, ha sido, entre otros puntos de España, en Colloto (Oviedo) y en Avilés.

En concreto, el primer premio del sorteo de este año ha estado muy repartido en toda España, vendido en puntos de provincias como Madrid, Zamora, Valencia, Barcelona, Asturias o Cádiz.

En lo que respecta a la localidad de Colloto, el número ha sido vendido por el despacho receptor número 57.815, en la calle Camino Real, número 24.

Mientras, en Avilés, el primer premio del sorteo de 'El Niño' se ha vendido en una cafetería, concretamente un establecimiento que se ubica en la calle La Toba número 2.

Las ventas de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de 'El Niño' 2026 han alcanzado en Asturias los 30,7 millones de euros, con un aumento del 4,67% respecto al año anterior, mientras que el gasto medio por persona se situó en 30,27 euros, el más alto y muy por encima de la media nacional, fijada en 17,60 euro euros, según la cifra de consignación de Loterías, recogida por Europa Press.

El Sorteo Extraordinario de El Niño ha tenido una facturación total de 864.682.360 euros, según los datos provisionales facilitados la mañana de este martes, lo que supone un incremento del 1,24% respecto a la recaudación de 2025.

Ha repartido un total de 770 millones de euros en premios, el primero de ellos dotado con 2 millones de euros a la serie, es decir, 200.000 euros al décimo agraciado; un segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie (75.000 euros por décimo), y un tercer premio, dotado con 250.000 euros la serie, es decir, 25.000 euros por décimo.