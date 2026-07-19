El primer tramo de la avenida de Alemania permanecerá cortado del 21 al 24 de julio. - AYTO. AVILÉS

OVIEDO 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Avilés informa del corte de tráfico que se producirá esta semana en el primer tramo de la avenida de Alemania, entre las calles Marcos del Torniello y La Cámara. Concretamente, la restricción a la circulación se producirá entre las 8:00 horas del martes 21 y las 18:00 horas del viernes 24 de julio.

Desde el Ayuntamiento avilesino han indicado que este corte es imprescindible para poder llevar a cabo la reparación del pavimento del paso elevado existente en el arranque de la avenida de Alemania, junto a la calle Marcos del Torniello.

Los trabajos consistirán en la demolición del paso actual, construido en adoquín, y la construcción de uno nuevo en hormigón rayado, que dispondrá de menor altura y contará con rampas más suaves.

Durante la vigencia del corte, aquellos vehículos que quieran girar hacia la calle de La Cámara desde la calle Marcos del Torniello deberán continuar por esta última vía en dirección hacia la plaza de La Merced, donde podrán girar en la calle González Abarca e incorporarse a la calle de La Cámara.