La primera fase de selección de candidatos a Capital Europea de la Cultura 2031 se retrasa al 9 de marzo

OVIEDO 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha comunicado este viernes que la primera fase de selección de las ciudades candidatas a Capital Europea de la Cultura 2031 se retrasa del 2 al 9 de marzo.

Oviedo, junto con Burgos, Cáceres, Granada, Jerez, Las Palmas, Palma, Potries y Toledo tendrán que esperar hasta el 9 de marzo para pasar el primer corte del proceso de selección, que se prolongará cuatro días y culminará con la comunicación de las ciudades seleccionadas en esa primera fase evaluadora el viernes 13 de marzo.

La presentación de la candidatura de Oviedo ante el tribunal seleccionador tendrá lugar el miércoles 11 de marzo. El título de Capital Europea de la Cultura se otorgará a finales de 2026.