La Primitiva deja un premio de 54.385 euros en Gijón

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OVIEDO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de La Primitiva celebrado este jueves ha dejado un premio de Segunda Categoría (cinco aciertos más el complementario) de 54.385 euros en la ciudad de Gijón.

En concreto, el boleto acertante ha sido validado en la Administración de Loterías número 3 de la localidad gijonesa, situada en la calle Río de Oro, número 8.

En el sorteo de este jueves no han aparecido boletos acertantes de Categoría Especial (seis aciertos más el reintegro) ni de Primera Categoría (seis aciertos).

Además del boleto premiado en Gijón, las otras tres combinaciones ganadoras con un premio similar han sido validadas en la Administración de Loterías número 11 de Girona, situada en Maçana, 55; en la número 2 de Ibiza (Illes Balears), situada en Obispo Torres, 8; y en la número 1 de Sanxenxo (Pontevedra), ubicada en la Rúa de Madrid, 62.