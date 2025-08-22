La Primitiva deja un premio de 73.791 en Cabañaquinta, Aller

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Primitiva de este jueves ha dejado un premio de segunda categoría en Caballaquinta, Aller, cuyo acertante cobrará 73.791,29, según informó Loterías y Apuestas del Estado.

El boleto acertante ha sido validado en el despacho número 58.075 situado en Avenida de la Constitución, en la citada localidad asturiana.

Además de este, otros dos boletos han sido agraciados con el mismo premio, uno sellado en Madrid y el otro en Almería. De primera categoría no se han registrado acertantes.