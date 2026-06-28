La Primitiva deja un premio de segunda categoría en Oviedo

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MADRID/OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 27 de junio, ha estado formada por los números 05, 42, 18, 01, 36 y 37. El número complementario es el 17, el reintegro el 2 y el Joker, 2530529. La recaudación ha ascendido a 10.627.792 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 23.000.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen seis boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 21 de Bilbao (Bizkaia); en la nº 2 de El Tablero - San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas); en la nº 1 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid); en el Despacho Receptor nº 57.240 de Oviedo (Asturias) y en el nº 88.175 de Vigo (Pontevedra).