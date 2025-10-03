El Principado se abre a revisar los criterios de patrocinio deportivo para garantizar el respeto a los derechos humanos

La consejera de Cultura, , Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, duranta la comisión parlamentaria de este viernes. - GRUPO SOCIALISTA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado, Vanessa Gutiérrez, ha mostrado este viernes su disposición a establecer criterios para evaluar los patrocinios de eventos deportivos en función de su compromiso con los derechos humanos. "Estamos abiertos a estudiar todos los elementos que se puedan introducir a la hora de conceder o no un patrocinio", ha asegurado en comisión parlamentaria al ser preguntada sobre esta cuestión por la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Gutiérrez ha reconocido que la línea de subvenciones de la Dirección General de Deporte ya incluye algunos criterios relacionados con valores humanos, inclusión e igualdad, y ha manifestado que "si es necesario, se modificarán para añadir mayores cuestiones". En este sentido, ha destacado la importancia de valorar "cada caso y cada situación" de manera individualizada.

La consejera ha compartido la preocupación expresada este viernes por la diputada del Grupo Mixto sobre la necesidad de no financiar actividades culturales o deportivas en las que participen equipos, países o deportistas que vulneren derechos humanos. "Compartimos lo que usted está manifestando", ha declarado, reafirmando el compromiso del Gobierno autonómico de adoptar medidas cuando se tenga conocimiento de posibles situaciones que atenten contra los principios éticos.

Tomé ha preguntado en la comisión de Cultura cuánto dinero había destinado el Ejecutivo asturiano a la edición de 2025 de la Vuelta y ha reclamado la creación de criterios específicos que impidan financiar eventos deportivos donde participen equipos o países que vulneren los derechos humanos.

La diputada del Grupo Mixto ha vinculado su pregunta a la situación en Palestina, denunciado la presencia en la Vuelta del equipo Israel Premier Tech, "financiado por un empresario vinculado al Gobierno israelí". "La Vuelta es un escaparate para Asturias, no podemos permitir que se utilice para blanquear regímenes que cometen crímenes contra la humanidad", ha afirmado, pidiendo al Ejecutivo "medidas concretas" y políticas públicas que vinculen financiación institucional con el respeto a los valores democráticos y humanitarios.

Tomé ha reprochado al Gobierno asturiano haber trasladado un "mensaje engañoso" al afirmar que ningún miembro del Consejo de Gobierno asistiría a la Vuelta, cuando sí acudió la viceconsejera de Turismo. "Queremos que Asturias sea ejemplo de solidaridad y coherencia", dijo.

La consejera de Cultura ha aclarado que la competencia sobre la participación de determinados equipos en competiciones internacionales corresponde a organismos deportivos externos.