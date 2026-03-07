El Principado activa un canal de denuncia de violencia digital

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, en el acto del 8M. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno asturiano y consejera de Igualdad, Gimena Llamedo, ha explicado este sábado que el Ejecutivo asturiano ha lanzado un canal que se llama 'Conectadas sin Miedo', dirigido a que las mujeres, pero también la sociedad, pueda denunciar todas y cada una de las páginas, redes sociales, contenido que pueda haber en las redes sociales o en Internet que atente contra los derechos de las mujeres. Llamedo se ha referido además al cierre de un foro dedicado al intercambio de fotos de mujeres de contenido sexual sin consentimiento y la Policía ya lo investiga.

Llamedo ha indicado que la violencia digital es una nueva forma de violencia, de una violencia tan vieja como es la violencia machista. La violencia machista busca diferentes espacios, se disfraza de diferentes formas para conseguir el único objetivo.

La vicepresidenta se ha referido al foro desarticulado y ha explicado que el gobierno, desde el primer minuto que tuvo conocimiento del mismo, activó todos los procedimientos en protocolo interdepartamental, se trasladó, la información a la Delegación de Gobierno y se interpuso en una denuncia en la delegada de protección de datos.

"Eso es lo que tiene que hacer el gobierno en el momento que ve una situación como esta tiene que actuar de manera coordinada como lo hicimos y las mujeres asturianas tienen que saber y saben que tienen un gobierno femenista, un gobierno comprometido con la igualdad con la protección de las mujeres y desde aquí ademá tenemos recursos ya en marcha para poder protegerlas para poder acompañarlas y para poder asesorarlas", dijo.

En este sentido Llamedo ha manifestado que estas páginas son un ejemplo más de esta situación que hay de acoso y de vulneración de derechos contra las mujeres.

Ha explicado la vicepresidenta que aunque es cierto que el centro de Crisis de agresiones sexuales que tenemos en Asturias, que es pionero, da respuesta y está dando respuesta ya a la violencia digital, también es cierto que este recurso no se conoce lo suficiente para la atención en este ámbito.

"Por tanto, queremos redoblar los esfuerzos y con esa intención hemos lanzado un canal que se llama Conectadas sin Miedo", dijo Llamedo, en el marco de la celebración del acto institucional con motivo del 8M.