El Principado adecuará un bajo del Colegio La Ería de Lugones para la sede del Centro de Adultos de Centro Oriente

Colegio La Ería - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado un gasto de 1,15 millones para la contratación de las obras de adecuación de un bajo porticado en el Colegio Público (CP) La Ería, de Lugones, que albergará dos servicios educativos: la nueva sede del Centro de Personas Adultas (CEPA) de Centro Oriente y el equipo de orientación educativa de Siero-Infiesto. El plazo de ejecución de la obra es de doce meses.

La Consejería de Educación inició en 2022 la búsqueda de un nuevo emplazamiento para el CEPA. Las gestiones se intensificaron en el verano de 2024, cuando el Ayuntamiento de Siero instó al Principado a desalojar el edificio municipal que venía ocupando en La Pola Siero, para su posterior derribo.

Desde entonces, el centro de adultos se encuentra reubicado provisionalmente en unas aulas del IES Río Nora de la localidad. Por su parte, el equipo de orientación educativa ocupa un local anexo al centro de estudios municipal de Lugones, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

En ambos casos, los espacios utilizados son insuficientes y no reúnen las condiciones óptimas para ofrecer un servicio de calidad, indican.

En consecuencia, los técnicos del Servicio de Infraestructuras de Educación, tras estudiar a fondo diferentes alternativas, se han decantado por las dependencias del CP La Ería para instalar unos equipamientos modernos, accesibles y funcionales. Esa ubicación cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Siero.

El nuevo CEPA y la sede del equipo de orientación ocuparán una superficie de 1.172 metros cuadrados de la planta baja porticada del colegio. El centro de adultos dispondrá de ocho aulas y otra polivalente/biblioteca, además de sala de profesores, tres despachos para el equipo directivo y un almacén.

Por su parte, el equipo de orientación contará con tres despachos para trabajo compartido, sala de reuniones para familias y otra para el equipo. La actuación se completa con una zona común, provista de tres aseos, sala de reuniones, almacén y los cuartos de instalaciones.

La consejera de Educación, Eva Ledo, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, han presentado el proyecto de forma pormenorizada tanto a la dirección del centro de adultos como al equipo orientador. También se han reunido con el equipo directivo del CP La Ería, que ha mostrado su conformidad.

Por otro lado, la consejería mantiene conversaciones con el Ayuntamiento de Siero para que el centro de adultos mantenga un aula en La Pola Siero. El objetivo es facilitar la asistencia al alumnado con dificultades para desplazarse hasta Lugones.

El CEPA de Centro Oriente presta sus servicios educativos a alumnado adulto de Siero, Noreña, Sariego, Bimenes, Nava, Cabranes y Piloña, si bien más del 80% de las personas matriculadas proceden del municipio de Siero