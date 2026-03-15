El Principado adelanta el pago de 32,3 millones a los ayuntamientos para la financiación de sus servicios sociales

Cuidado de mayores. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha abonado 32.124.886 euros a los ayuntamientos, destinados a financiar las prestaciones básicas de servicios sociales que prestan. El ingreso se realizó el pasado 11 de marzo, lo que supone un adelanto de nueve meses respecto al inicio de la legislatura, cuando las transferencias se llevaban a cabo en diciembre.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, el abono anticipado se enmarca en la puesta en marcha del plan concertado plurianual con los ayuntamientos, firmado a mediados de 2024, que "blinda" la red de servicios sociales municipales con un gasto de 272 millones hasta 2027 y les asegura una financiación estable a través de los convenios de colaboración suscritos. Esta fórmula simplifica la gestión y mejora la capacidad de planificación de los ayuntamientos.

La directora general de Gestión de Servicios Sociales, Paula Álvarez, ha destacado que, desde la puesta en marcha del plan, se ha consolidado "un modelo que proporciona certidumbre a las entidades locales y refuerza la calidad del servicio público, así como la capacidad de los ayuntamientos para ofrecer las prestaciones sociales básicas con eficacia, calidad y cercanía".

Este marco temporal de cooperación regula la financiación del plan concertado y la encomienda de gestión del servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes. Se trata de las principales herramientas para atender necesidades sociales en todo el territorio y avanzar en los objetivos de la Ley de Impulso Demográfico.

La colaboración abarca también las tareas de valoración de dependencia y elaboración de programas individuales de atención en Coaña, Villayón, Castropol, Cangas del Narcea e Ibias, con el fin de agilizar la asistencia en concejos de carácter rural.