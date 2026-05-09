El Principado adjudica por 21,5 millones el tratamiento de fangos de la depuradora de aguas residuales de Villaperi

El Gobierno del Principado avanza en la transformación de la mayor depuradora de Asturias: adjudica las obras de tratamiento avanzado de fangos de Villaperi por 21,5 millones - PRINCIPADO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha adjudicado la construcción de las infraestructuras necesarias para el tratamiento avanzado de fangos de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi, en Oviedo, a la UTE formada por FCC Aquialia S.A. y FCC Construcción S.A, con un presupuesto de 21.519.854 euros.

Los trabajos, cofinanciados con fondos de transición justa, permitirán reducir el volumen de residuos y garantizar su total higienización para usos posteriores, además de recuperar materias primas críticas y avanzar hacia una mayor independencia energética de la instalación.

En concreto, el nuevo proceso disminuirá los lodos un 60%, lo que supondrá generar 16.200 toneladas anuales menos. Esta disminución tendrá un impacto directo tanto en la logística de la planta como en el medio ambiente, al evitar cerca de 600 trayectos al año de camiones de gran tonelaje y reducir de forma significativa las emisiones de dióxido de carbono asociadas al transporte.

De manera complementaria, este tratamiento avanzado de fangos aumentará la producción de energía renovable en estas instalaciones de depuración mediante el aprovechamiento del biogás que se genera en el proceso. La energía renovable generada llegará a cubrir aproximadamente el 43% de la demanda eléctrica actual de la depuradora.

GESTIÓN DEL AGUA RESIDUAL

Esta iniciativa constituye el eje central de la transformación de la mayor depuradora de Asturias en una biofactoría capaz de gestionar el agua residual urbana con criterios de máxima eficiencia y sostenibilidad. El proyecto completo a desarrollar en Villaperi incluye otras actuaciones que, en conjunto, movilizarán alrededor de 70 millones y convertirán la planta en un referente europeo, además de servir como modelo para otros territorios.

La actuación principal será la nueva planta de producción de agua regenerada para uso industrial, que permitirá dar una segunda vida al agua ya tratada. Actualmente, una vez depurada, esa agua se devuelve al río. Con este proyecto, recibirá un tratamiento adicional que le permitirá alcanzar la calidad necesaria para ser reutilizada en procesos industriales.

Gracias a esta regeneración, las industrias asturianas podrán cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades con agua regenerada, lo que permitirá reservar más recursos hídricos para el consumo humano.

El agua regenerada se transportará a los polos industriales ubicados en Gijón y en Avilés a través de una red de tuberías de 64 kilómetros de longitud, que será la más extensa del país para este tipo de suministro. La licitación de este proyecto ya está en tramitación.

Todo este proceso requiere un importante consumo energético, de ahí la importancia de la nueva planta de tratamiento de fangos para compensarlo. Además, se complementará con la instalación de placas solares, un proyecto que está actualmente en ejecución.

En conjunto, estas actuaciones permitirán disponer de un suministro de agua industrial más seguro y sostenible y reforzar la competitividad de la industria asturiana mediante una instalación altamente eficiente y basada en los principios de la economía circular.