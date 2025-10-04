El Principado adjudica el proyecto para el nuevo centro de salud de Cangas del Narcea por 285.197 euros

Actual centro de salud de Cangas del Narcea - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha adjudicado en 285.197 euros la redacción del proyecto del nuevo centro de salud de Cangas del Narcea a la unión temporal de empresas (UTE) Sampedro-Cuenca, que cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Este nuevo recurso, anexo al Hospital Carmen y Severo Ochoa, incluirá un área dedicada a la salud mental e integrará los servicios de Odontología y Fisioterapia de atención primaria, que ahora se prestan en otras dependencias, según ha informado el Principado en nota de prensa.

El centro triplicará la superficie de las instalaciones actuales, al pasar de 777 a 2.847 metros cuadrados útiles. De este modo, el concejo contará con un dispositivo moderno, confortable y adecuado a las necesidades de la población.

La Unidad de Familia tendrá nueve consultas de Medicina y otras tantas de Enfermería, dos más polivalentes y salas de espera. Además, los espacios estarán preparados para acoger a profesionales en formación de ambos servicios.

Por su parte, el área dedicada a salud mental tendrá una zona de asistencia y consultas de Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Trabajo Social y Terapia Ocupacional, además de salas de espera infanto-juvenil, polivalente y de relajación.

El área administrativa se ampliará para ofrecer una asistencia más personalizada a la ciudadanía.