El Principado apoya en Llanera un pionero programa de apoyo a familias vulnerables con menores de 8 años

La consejera de Derechos sociales y Bienestar, Nerea Monroy. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una subvención directa de 46.657 euros a la Asociación Nieru para desarrollar en Llanera el primer proyecto piloto en Asturias del programa internacional 'Home-Start: de familia a familia'. La iniciativa, financiada con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), está dirigida a familias con menores de ocho años en situación de vulnerabilidad por aislamiento social, estrés parental o falta de redes de apoyo.

La Asociación Nieru, entidad acreditada por Home-Start Worldwide, ofrecerá acompañamiento emocional y apoyo práctico en los hogares a través de personas voluntarias específicamente formadas para esta labor. Según ha indicado el Principado en nota de prensa, el proyecto busca "reforzar el bienestar y la confianza de las familias en la crianza y favorecer un desarrollo infantil positivo".

Llanera ha sido el concejo seleccionado para este pilotaje por "las condiciones favorables que reúne para evaluar el impacto de la iniciativa". Posteriormente, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar analizará los resultados para valorar su posible extensión a otros municipios.

APOYO A PERSONAS CUIDADORAS

Por otro lado, el Ejecutivo ha dado luz verde a una subvención directa de 22.300 euros a la Confederación de Asociaciones Vecinales de Asturias (Cavastur) para desarrollar el proyecto piloto Asturias cuida en red, un programa comunitario de apoyo y formación dirigido a personas cuidadoras no profesionales.

La experiencia se pondrá en marcha en Oviedo, Gijón, Mieres, Aller, Langreo y Siero e incluirá doce sesiones grupales presenciales en cada concejo entre septiembre y noviembre. El objetivo es ofrecer formación, acompañamiento y espacios de apoyo mutuo a quienes asumen tareas de cuidado en el ámbito familiar, contribuyendo a reducir situaciones de sobrecarga, agotamiento y aislamiento social.

La iniciativa, promovida por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, forma parte de las actuaciones de innovación social impulsadas para dar respuesta a los retos asociados al envejecimiento y al incremento de las necesidades de cuidados de larga duración.