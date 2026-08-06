El Principado de Asturias y la construcción acuerdan 400 VPO y suben el precio del módulo

Reunión del consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, con la patronal de la construcción, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Gijón). - EUROPA PRESS

GIJÓN, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos de Asturias, Ovidio Zapico, ha anunciado este jueves que se ha alcanzado un acuerdo con la patronal de la construcción para la construcción de 400 viviendas de protección oficial en la región.

De igual modo, ha avanzado que se acordado la subida del precio del módulo de estas viviendas en un 3,7 por ciento, por lo que se pasará de 2.124 euros a 2.209,59 euros por metro cuadrado. De esta forma, la vivienda, según el consejero, saldría a en torno 150.000 euros.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, después de la reunión mantenida en el estand de la Dirección General de Vivienda, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', en el marco de la 69 Feria Internacional de Muestras de Asturias, en la que han participado, entre otros, el presidente de CAC-Asprocon, Joel García, y la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo.

Zapico ha explicado que tienen ahora que trasladar este al seno de la Conferencia Social, cuya reunión está prevista para los primeros días de septiembre, en torno al día 10 u 11, según el consejero.

Sobre la actualización del precio del módulo, ha señalado que su última revisión fue en diciembre de 2022. Unido a ello, ha indicado que van también a destinar una partida importante para complementar esos costes que son conscientes que la patronal también tiene que afrontar, como es el que han subido todo los materiales, a través del Plan Estatal de Vivienda. Se va a destinar ahí, según él, otros 139,41 euros por metro cuadrado.

"Es un acuerdo que permite también a la clase trabajadora asturiana seguir pagando en torno a los 150.000 euros por una vivienda de protección", ha enfatizado Zapico.

Ha explicado, asimismo, que es un acuerdo que permite también a los constructores afrontar "con garantías y con margen de beneficio" esas obras y que va a situar a la ciudadanía, a esas familias trabajadoras, en el centro una vez más de la acción política.

Zapico ha remarcado que esta acción va a ser "de una manera muy paralela" también a lo que entiende que tiene que ser la aprobación de la Ley de Vivienda.

Ha señalado que ya la referencia de módulo queda establecido por ley y será la tarifa que van a aplicar. A este respecto, ha apuntado que están ultimando los "flecos" de este Plan, en lo que tiene que ver con su desarrollo en la comunidad. Por lo tanto, ha indicado que una parte de ese Plan Estatal irá a estas políticas de la vivienda protegida.

En cuanto a dónde se van a construir estas 400 viviendas de protección, ha explicado que será a lo largo y ancho de Asturias, donde los promotores consideren o tengan opciones para poder hacer vivienda en suelos, eso sí, privados, que se encuentran disponibles para iniciar la construcción a lo largo del año 2027.

El consejero ha diferenciado esta actuación de la que impulsa su Consejería en suelo público, que son viviendas públicas. "Nosotros vamos a sacar esa línea de ayudas, a partir de ahí participarán en el concurso e irán diciendo dónde van a levantar esas viviendas", ha señalado sobre el acuerdo con la patronal.

ZONAS TENSIONADAS

Preguntado por el impacto de la declaración de zona tensionada en el barrio gijonés de la Arena, el consejero ha afirmado que no hay datos oficiales.

Ha apuntado, en este sentido, que cuando se tenga la Ley de Vivienda van a empezar a tener datos oficiales. "Esos datos que al parecer eran imposibles de conseguir, decían las agencias, ahora florecen", ha recalcado.

"Florecen porque evidentemente los manejan al albur de sus intereses", ha remarcado. En cualquier caso, ha considerado que las Zonas Tensionadas necesitan tiempo para demostrar su efectividad.

Zapico, relacionado con ello, ha incidido en que en el índice de referencia de los precios del Ministerio, pisos en el barrio de la Arena de 70 metros cuadrados, en buenas condiciones, se pueden alquilar en 650 euros, a lo que ha invitado a reflexionar sobre si no se considera suficiente? "Yo creo que sí, yo creo que es suficiente", ha sostenido.

Al tiempo, ha resaltado que lo que se hace con esta medida es facilitar el acceso de esas familias trabajadoras a pisos "dignos" por una cantidad en la que no cree tampoco que se perjudica al propietario.

"Lo que sí se hace es evitar y atajar esa especulación de fuera Asturias", ha recalcado, y que, según él, la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, parece tan interesada en seguir manteniendo.

Preguntado por la tramitación de la Ley de Vivienda, ha augurado que tiene que estar el próximo mes de septiembre ya aprobada. Ligado a ello, ha incidido en que hace unos, en rueda de prensa, hizo un llamamiento, primero, a terminar julio con una negociación que tenía que cerrar unos flecos y no apurarse en estos días finales del mes para llevar ya la ponencia de la Ley a comisión y de ahí pasarla a Pleno.

"Yo creo que tenemos muchísimos motivos para que la ley de vivienda ya sea una realidad, porque va a abrir derechos, va a conquistar derechos y yo creo que va a ser la ley más progresista, sin duda lo creo, de la Legislatura", se ha mostrado convencido.

En cuanto si han cerrado ya un consenso con la diputada de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha indicado que en estos días están los equipos trabajando y cerrando. "Creo que tiene que estar ya próximo el anuncio de ese acuerdo", ha avanzado.