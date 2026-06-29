El Principado autoriza 1,5 millones para mejorar la eficiencia energética del CP Jovellanos de Vegadeo

Reunión de este lunes del Consejo de Gobierno. - PRINCIPADO

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha autorizado este lunes el gasto y la contratación de las obras destinadas a mejorar la eficiencia energética en el Colegio Público Jovellanos (Vegadeo) atendiendo así a una demanda local reiterada y dando cumplimiento a un compromiso del Ejecutivo autonómico.

La actuación cuenta con un presupuesto total de 1,51 millones de euros, divididos en dos anualidades para los años 2026 y 2027, y contempla un plazo de ejecución de ocho meses. La licitación de las obras se llevará a cabo de forma inminente, según informa el Ejecutivo en una nota de prensa, lo que permitirá que los trabajos puedan adjudicarse e iniciarse a finales de este mismo año.

El proyecto de intervención comprende la instalación de una nueva fachada con sistema de aislamiento térmico exterior (SATE) en la totalidad del edificio, así como la sustitución de la cubierta actual por otra de panel tipo sándwich. Asimismo, se cambiarán las carpinterías exteriores que se encontraban aún pendientes de renovación y se reemplazará la actual caldera de gasóleo por una de gas propano de alto rendimiento.