El Principado autoriza la construcción del parque eólico 'Pousadoiro II' en el concejo de Castropol

Ubicación de los aerogeneradores de 'Pousadoiro II'. - INGECA

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias ha otorgado la autorización administrativa de construcción para el proyecto del parque eólico 'Pousadoiro II', que se ubicará en el concejo de Castropol, según publica este viernes el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

El proyecto contempla la instalación de ocho aerogeneradores de 5.000 kW de potencia unitaria, con una potencia total de la instalación es de 40 MW, en la Sierra de Calabaza, concretamente en el entorno de Pico Raigada, Campo del Chao, La Lagua y Braña Mayor.

La resolución, dictada el pasado 23 de febrero de 2026, concede el permiso a favor de la sociedad Green Capital Development. La decisión se adopta tras considerar que el proyecto se adecua a la normativa vigente y tras haber obtenido previamente, en septiembre de 2024, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y la autorización administrativa previa en noviembre de ese mismo año.

El expediente de este parque eólico ha sido calificado como un proyecto de interés público superior, en virtud del Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo de 22 de diciembre de 2022, cuyo objetivo es acelerar el despliegue de energías renovables.

Esta resolución, publicada hoy en el BOPA, pone fin a la vía administrativa. No obstante, existe un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), o bien un recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que dictó el acto.