El Principado avala el impacto ambiental de tres plantas de baterías con 72 contenedores en San Esteban (Oviedo)

Ubicación de las plantas ST2, ST3 Y ST4. - PRINCIPADO

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias ha formulado el informe de impacto ambiental favorable para la implantación de las plantas de almacenamiento energético mediante baterías (BESS) denominadas 'Hornero ST2, ST3 y ST4', que se ubicarán en la zona de San Esteban de las Cruces, en el concejo de Oviedo.

Según la resolución publicada por el órgano ambiental, el proyecto, promovido por Atlántica Energía Sostenible España SL, no tendrá que someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria al considerar que no existen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas preventivas y correctoras establecidas.

El complejo energético consta de tres plantas con una potencia individual de 15 MW y una capacidad de almacenamiento de 60 MWh, lo que suma un total de 45 MW de potencia y una autonomía de cuatro horas. La instalación se conectará a la subestación de San Esteban mediante una línea subterránea de alta tensión de unos 153 metros.

En total se instalarán 72 contenedores de baterías para el conjunto del proyecto. El proyecto se compone de tres plantas de almacenamiento denominadas ST2, ST3 y ST4, y cada una de ellas contará con una composición de 24 contenedores de baterías. Además de los contenedores, cada planta dispondrá de tres estaciones de potencia (con cuatro inversores cada una), un centro de transformación de 5.500 kVA y otro auxiliar de 630 kVA.

La ubicación seleccionada, denominada Alternativa 1, se sitúa sobre una antigua cantera de extracción de arenas. Esta condición ha sido determinante para su viabilidad, ya que permite al proyecto acogerse a las excepciones de la moratoria regional sobre este tipo de instalaciones en suelo no urbanizable, al tratarse de terrenos mineros en situación de degradación que no han culminado su restauración.

El informe destaca que la parcela de San Esteban, de 89.265 metros cuadrados, presenta una topografía favorable y permite maximizar la distancia respecto a las viviendas más próximas para minimizar el impacto por ruidos y campos electromagnéticos.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Pese al visto bueno ambiental, el Principado ha impuesto estrictas condiciones de seguridad, especialmente para prevenir el riesgo de incendios y explosiones. Entre ellas, se exige la elaboración de un Plan de Autoprotección, la instalación de sistemas de detección temprana de gases y la disposición de hidrantes o depósitos de agua con autonomía para al menos una hora de extinción.

Para reducir el impacto paisajístico en la zona periurbana de Oviedo, el promotor deberá instalar un apantallamiento vegetal perimetral con especies autóctonas como el laurel (Laurus nobilis) y utilizar colores neutros en los contenedores de las baterías.

ALEGACIONES

El proyecto ha contado con la oposición de más de un centenar de particulares y de la Coordinadora Ecologista de Asturias, quienes presentaron alegaciones alertando sobre el riesgo de incendios, la posible contaminación de acuíferos y la depreciación de las viviendas del entorno. No obstante, el análisis técnico del expediente ha concluido que los impactos son "compatibles" con el entorno bajo las medidas propuestas.

Tras superar el filtro ambiental autonómico, el proyecto está a la espera de la autorización administrativa de construcción y la posterior ejecución, condicionada al cumplimiento de diversas prescripciones técnicas y de seguridad, como estudios geotécnicos y planes de autoprotección, antes de su puesta en servicio.

COORDINADORA ECOLOGISTA

Entre sus argumentos, la Coordinadora advierte de la escasa distancia entre los contenedores y las viviendas, con el consiguiente riesgo de contaminación electromagnética para vecinos y ganado, y cita estudios que vinculan la exposición excesiva a campos electromagnéticos con un mayor riesgo de leucemia, cáncer de mama o tumores cerebrales.

También subraya los peligros en caso de fuga térmica o incendio, con emisiones de sustancias irritantes, corrosivas y tóxicas y la necesidad de grandes volúmenes de agua para la extinción, lo que podría contaminar recursos hídricos, por lo que considera "inadmisible" situar estas instalaciones junto a núcleos de población, zonas protegidas o espacios de interés ambiental.

La organización ecologista alerta de que en Oviedo ya se tramitan once parques y critica la tramitación de proyectos de baterías en Asturias. "Es llamativo los muchos parques de baterías que está tramitando y autorizando el Gobierno Asturiano en relación al consumo eléctrico regional presente y futuro. Muy lejos del compromiso de limitar a una capacidad de 300 Mw de almacenamiento", señalan en una nota de prensa.

RECHAZO DEL AYUNTAMIENTO

El pleno del Ayuntamiento de Oviedo aprobó el pasado noviembre, con los votos de PP e IU-Convocatoria por Oviedo, una moción de urgencia que mostraba el rechazo de la Corporación a la instalación de un parque de baterías en San Esteban de las Cruces. PSOE se abstuvo y Vox votó en contra.

La moción rechazaba la instalación de este parque de baterías y reclamaba al Principado un plan energético en el que se planifiquen las necesidades energéticas de Asturias. La enmienda presentada por el PP contemplaba que, dado que el Ayuntamiento "no puede paralizar la tramitación de un estudio de implantación sin incurrir en flagrante ilegalidad", el pleno, haciendo suyo el "sentir vecinal de rechazo" a esta instalación, "insta al Principado a rechazar tanto desde la perspectiva medioambiental como urbanística la instalación de un parque de baterías en ese núcleo".