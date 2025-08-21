El Principado avanza en la restauración fluvial del arroyo de La Ría, en Carreña, con el 75% de la obra ejecutada

El Principado avanza en la restauración fluvial del arroyo de La Ría, en Carreña. - PRINCIPADO

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias avanza en la restauración fluvial del arroyo de La Ría, en Carreña, en el concejo de Cabrales, con el 75% de la obra ejecutada.

La actuación supone una inversión de 1.002.679 euros financiados con fondo europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y beneficiará a una población de 281 personas.

Las labores persiguen mejorar la capacidad de desagüe del arroyo mediante la eliminación de los bloques y restos de hormigón que impiden la normal evacuación de las avenidas. Los trabajos también ayudarán a reducir la erosión de las márgenes y a garantizar su estabilidad, así como la del resto de infraestructuras asociadas.

El proyecto contempla la recuperación de un tramo de 610 metros de longitud de cauce y la restauración de 1.220 metros de márgenes, desde el puente medieval hasta el final de la zona urbana de Carreña.