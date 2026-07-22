Principado y Ayuntamiento celebran la rehabilitación del Hotel de la Reconquista, "el mejor escaparate de Asturias". - EUROPA PRESS

OVIEDO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Hostelería Asturiana (Hoasa) ha culminado la rehabilitación del Hotel de la Reconquista, en Oviedo, una actuación que ha superado los 3,3 millones de inversión para recuperar la imagen histórica del inmueble, mejorar su rendimiento energético y reforzar las condiciones de seguridad en un edificio clave para la proyección exterior del Principado.

Las obras han sido muy valoradas este miércoles por parte la vicepresidenta del Gobierno de Asturias y presidenta en funciones, Gimena Llamedo y el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli que han coincidido en la importancia de este inmueble, que es el "hotel de Asturias" y "el mejor escaparate de la región".

Llamedo ha indicado que han sido tres años de obras, pero ha puesto en valor la coordinación durante todo este tiempo desde todos los ámbitos para que las mismas fueran posible.

"Estamos hoy aquí con esta inversión de 3,3 millones de euros que hacen, pues que este hotel Reconquista que es un escaparate internacional diríamos que es el mejor escaparate que tiene Asturias, donde mira a todo el mundo pues cuando se celebran los Premios Princesa, una joya que con esta inversión mejora su estado", ha dicho Lamedo.

La vicepresidenta del Principado ha compartido con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, que este es "el hotel de Asturias". "En una instalación que es magnífica y que hay que atender porque estaba retrasada. Se nota el lavado de cara importante que se le hizo", dijo Canteli.

La intervención que se ha llevado a cabo ha permitido actuar sobre la envolvente del edificio -fachadas, cubiertas y patios- para frenar su deterioro, mejorar su conservación y garantizar su funcionalidad futura, respetando en todo momento su condición de BIC y las exigencias de la normativa patrimonial.

Los trabajos han incluido la restauración de la piedra, la renovación de elementos constructivos y la adaptación de los sistemas de protección frente a incendios, dentro de los márgenes que permite la normativa en un edificio con protección integral.

La intervención se ha ejecutado sin interrumpir la actividad habitual del establecimiento, lo que ha exigido una planificación rigurosa y ha añadido complejidad técnica.

Las obras, adjudicadas por el consejo de administración de Hoasa a la UTE formada por Obras Generales del Norte y Taller de Urbanismo e Ingeniería, han mejorado notablemente las condiciones de conservación y seguridad, así como el funcionamiento del edificio, lo que redunda en beneficio del turismo y de la proyección internacional de Asturias.