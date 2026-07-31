El Principado y el comité de empresa del Sepa acuerdan reorganizar el servicio para reforzar las emergencias

SEPA, LA MORGAL. - PRINCIPADO

OVIEDO, 31 Jul. (EURPA PRESS) -

El Principado de Asturias y el comité de empresa del Servicio de Emergencias del Principado (Sepa) han firmado este viernes un acuerdo para adaptar la organización interna del organismo a las necesidades actuales, con el objetivo de reforzar la capacidad de respuesta del sistema público de emergencias ante escenarios cada vez más complejos.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el acuerdo, fruto del proceso de negociación entre la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias y la representación de los trabajadores, busca dotar al Sepa de una estructura organizativa acorde con el crecimiento experimentado por el servicio, la ampliación de sus capacidades operativas y los nuevos desafíos derivados de la gestión de emergencias.

El Ejecutivo autonómico señala que, en los últimos años, el Sepa ha incrementado sus recursos humanos y materiales, al tiempo que ha ampliado sus ámbitos de actuación y reforzado la especialización de sus unidades. En este contexto, considera necesario adaptar la organización para hacer frente a situaciones como los incendios forestales de sexta generación, los fenómenos meteorológicos adversos o los rescates de elevada complejidad técnica.

Entre las principales medidas, el acuerdo prevé la creación de una Jefatura de Administración, la actualización de la organización del área jurídico-económica y administrativa y el refuerzo de las funciones de planificación, gestión y apoyo a la actividad operativa. Asimismo, reorganiza las distintas áreas operativas para mejorar la coordinación interna, favorecer la especialización e integrar de forma más eficiente todas las capacidades del organismo.

ORGANIZACIÓN DE DIFERENTES ÁREAS

En el Área de Bomberos, el texto reconoce la especial exigencia técnica, responsabilidad y peligrosidad de la actividad, mientras que el Grupo de Rescate adapta su organización al incremento de las intervenciones especializadas en montaña, zonas de difícil acceso y operaciones con medios aéreos. Por su parte, el Área de Logística refuerza su papel para garantizar la disponibilidad permanente de los medios materiales y el apoyo operativo.

El acuerdo también introduce cambios en la organización del Centro de Coordinación de Emergencias 112 con el fin de mejorar la integración de la información operativa, optimizar la movilización de recursos y reforzar la coordinación entre los distintos organismos que intervienen en las emergencias.

Además de las medidas organizativas, el documento adapta la estructura de mando, la planificación de recursos y los mecanismos internos de coordinación para fortalecer la capacidad de respuesta del servicio.

Actualmente, el Sepa cuenta con cerca de 650 profesionales, entre bomberos, operadores y coordinadores del 112, técnicos de Protección Civil y personal de administración, logística y mantenimiento. Su principal recurso operativo está formado por 533 bomberos distribuidos en 19 parques, con el apoyo de 187 vehículos, 19 autobombas forestales, tres helicópteros, el Grupo de Rescate y el Centro de Coordinación de Emergencias 112. El presupuesto anual del organismo supera los 53,1 millones de euros.