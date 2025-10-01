El Principado se compromete a ampliar la red de centros de atención diurna

OVIEDO 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias conmemoró este miércoles el Día Internacional de las Personas Mayores con una jornada en Piloña en la que se ha destacado la función de este colectivo en la construcción de sociedades más resilientes y equitativas. El Ejecutivo aprovechó el acto para adquirir el compromiso de ampliar la red de centros de atención diurna.

Desde el Principado destacan que fortalecer los servicios de proximidad es una de las prioridades para esta legislatura, una medida que persigue arraigar población, crear riqueza y, por encima de todo, respetar el deseo de la gran mayoría de las personas mayores, que desean vivir y envejecer en sus casas y dentro de su comunidad. A ese mismo objetivo responde la nueva estrategia CuidAs, de cuidados de larga duración.

Los centros de atención diurna, que prestan servicio a personas mayores con dependencia o discapacidad, son un recurso clave para avanzar en estos objetivos.

En 2024 se puso en marcha un equipamiento de este tipo en L'Infiestu, al que seguirán otros en los concejos de Coaña, Nava, Boal, San Tirso de Abres, Villaviciosa y Somiedo. También está previsto ampliar la red en las zonas urbanas, concretamente en Oviedo, Gijón y Avilés.

Estas actuaciones se unen a las iniciativas que impulsa el Gobierno de Asturias para reforzar los programas de envejecimiento activo y saludable, promover la autonomía personal y combatir la soledad no deseada, otro de los grandes propósitos de este mandato.