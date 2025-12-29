El Principado concede 30 becas a estudiantes de máster de la Universidad para iniciar su trayectoria investigadora

Archivo - Un laboratorio - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 30 becas de 2.500 euros a estudiantes de máster de la Universidad de Oviedo para que inicien su trayectoria investigadora. La resolución, publicada este lunes en el Boletín Oficial del Principado (Bopa), corresponde a la convocatoria de este año, suma una inversión de 75.000 euros y puede consultarse en el siguiente enlace: https://tinyurl.com/458kfh4a

Estas ayudas, gestionadas por la Agencia Sekuens en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), promueven la participación del alumnado en proyectos alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3) del Principado. En esta edición se registraron 38 solicitudes y resultaron beneficiarias 30, dato que confirma el interés por la carrera investigadora.

Desde el Ejecutivo inciden en que el programa se consolida como un instrumento estable para la captación temprana de talento, dado que las convocatorias de 2024 y 2025 suman un total de 107 solicitudes y 52 becas concedidas, con una inversión global de 130.000 euros.

Esta iniciativa está diseñada para que el alumnado se inicie en tareas de investigación reales, mediante proyectos de 200 horas desarrollados en colaboración con grupos de investigación de la Universidad de Oviedo y alineados con las prioridades científicas y tecnológicas de Asturias.

Para Sekuens, esta línea de ayudas se concibe como el primer peldaño de una trayectoria investigadora y permite acercar al estudiantado a la actividad científica, así como facilitar que oriente su futuro académico y profesional hacia la investigación y la innovación.

Los trabajos de investigación abarcan un amplio espectro disciplinar que van desde la Salud y biomedicina: cáncer, inmunoterapia, metabolismo celular, diagnóstico molecular, enfermedades neurológicas, etc; la ingeniería, telecomunicaciones e inteligencia artificial; la Ciencia de materiales, química y nanotecnología; la sostenibilidad, medio ambiente y energía: eliminación de microplásticos, modelización de hábitats naturales, recuperación de calor residual, uso de derivados de biomasa y las ciencias sociales y humanidades.