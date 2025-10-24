El Principado concluye la instalación de 378 bloques para reforzar el dique del puerto de Lastres

OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha finalizado la recarga de los bloques destinados a reforzar y abrigar el dique del puerto de Lastres, en Colunga, una actuación que ha supuesto una inversión de 4,7 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder.

En total, se han instalado 378 piezas de hormigón en las ubicaciones previstas para proteger el espigón y absorber el impacto de las olas que habían provocado su deterioro con el paso del tiempo.

Los trabajos de colocación, que comenzaron el 12 de septiembre y concluyeron la semana pasada dentro del plazo previsto, según el Principado. Se ejecutaron mediante una grúa de gran tamaño, con una pluma de 78 metros de altura equipada con un sistema de balizas y antenas que permitió geoposicionar cada bloque en "el punto exacto". Posteriormente, equipos de buzos verificaron in situ la correcta ubicación de las piezas.

El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad Sostenible, Jorge García, ha visitado la zona, donde la obra continuará ahora con la demolición y retirada de la plataforma auxiliar construida para soportar la grúa. Este proceso se desarrollará conforme a las prescripciones medioambientales, con el objetivo de minimizar el impacto sobre la masa de agua.

Una vez completada la recarga, el Principado acometerá el acondicionamiento del pavimento en las áreas afectadas por los trabajos. Se procederá al aglomerado, pintado y mejora del firme del dique y del aparcamiento donde se almacenaron los bloques antes de su instalación.

Durante la primera fase, el Ejecutivo autonómico mantuvo monitorizada la carretera AS-257 para garantizar la seguridad del tráfico y prevenir posibles alteraciones por el tránsito de camiones pesados. El dispositivo, formado por 82 testigos de medición y 13 clavos de control taquimétrico, no registró incidencias, según informa la Consejería de Movilidad.

La planificación y ejecución de los trabajos, interrumpida durante las semanas de mayor afluencia turística, se coordinó con el Ayuntamiento de Colunga y los colectivos afectados, con el fin de minimizar el impacto en la actividad del puerto y de la villa.