El Principado confía en aprobar este año la ley autonómica LGTBI "para asegurar los derechos de toda la ciudadanía"

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos defiende la Ley LGTBI, en su recta final de tramitación, frente a los “movimientos reaccionarios y púlpitos retrógrados” - PRINCIPADO

OVIEDO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha participado este viernes en la entrega de los galardones de la asociación XEGA, una cita que este año ha servido para consagrar la alianza entre los movimientos sociales y señalar con contundencia los discursos que frenan el avance de las libertades y los derechos en Asturias.

Durante el acto de entrega de las distinciones que reconocen la defensa de los derechos LGTBI o la oposición a los mismos, la viceconsejera ha recordado que la "esperada ley autonómica", ya se encuentra en su trámite parlamentario, tras mucho trabajo para lograr el mayor consenso posible.

Prieto ha agradecido al tejido asociativo su implicación en el proceso: "Estamos muy agradecidos al colectivo LGTBI por su paciencia y por su implicación en el desarrollo de esta ley que esperamos se apruebe en este año", ha afirmado.

La viceconsejera también ha señalado que la norma trata de ampliar los derechos y dar cobertura y protección a todas las personas "con independencia de a quien amen" y ha remarcado la urgencia de acabar con un "anomalía democrática", para asegurar que se garanticen los derechos a toda la ciudadanía de Asturias.

PREMIOS XEGA

Respecto a los galardonados con los Premios XEGA de este año, la viceconsejera ha calificado de muy oportuno el Premio Triángulo Rosa concedido al Movimiento Asturies Feminista, "por representar la unión indisoluble de ambas luchas". También ha elogiado a la plataforma por ser una muestra del "feminismo que nos representa, que protege, que cuida y que amplía derechos".

Sobre el satírico Ladrillo Rosa que el colectivo ha otorgado al arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, debido a sus "reiterados posicionamientos retrógrados", la viceconsejera ha respaldado esta crítica y ha afirmado que el prelado "confunde el respeto y los derechos humanos con su situación y estatus".

"En la sociedad asturiana no sobra nadie, ni sobra ninguna letra, ni ninguna ley, son todo derechos para la ciudadanía", ha asegurado Beatriz Gonzalez, quien ha recalcado que "lo que sobra en todo caso son las posturas que se defienden desde los púlpitos, que no son precisamente las que predica la Iglesia cristiana, como hemos visto estos días a lo largo y ancho de la visita del Papa".