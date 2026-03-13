El Principado contratará un Plan Director para evaluar los usos judiciales que van a tener los edificios de Llamaquique

Archivo - Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo en Llamaquique - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Assuntos Europeos, Guillermo Peláez se ha vuelto a referir este viernes en sede parlamentaria al proceso de reunificación de las sedes judiciales de Oviedo en el entorno de Llamaquique y ha anunciado que en el marco de la Viceconsejería de Justicia van a contratar "un plan director que permita evaluar los usos judiciales que van a tener los edificios universitarios de Llamaquique, es decir, qué sedes judiciales se van a ubicar en cada uno de los edificios y también la cuantificación de las actuaciones de reforma y rehabilitación que habrá que hacer en esos tres edificios".

Ha explicado que se tratará de "un plan director para los tres edificios de Llamaquique, que va a tener como eje, en primer lugar valorar la situación arquitectónica, el estado en el que se encuentran los tres edificios, las tres facultades de Llamaquique".

Añadió además que también incluirá "un análisis de las necesidades urbanísticas para cambiar el uso de educativo a universitario, y también la compatibilidad del educativo al judicial y también la compatibilidad del judicial y el universitario, es decir, todos los pasos urbanísticos que hay que dar para consolidar las sedes judiciales en Llamaquique".

Ha vuelto a reiterar la reunificación de sedes judiciales "es una operación estratégica que supone la transformación de Llamaquique y la transformación del Cristo"; una operación que está llamada a ofrecer servicios, tanto en el Servicio Público de Justicia como en la enseñanza superior, durante 50 años.

Así ha indicado que están trabajando en la Viceconsejería en ganar espacio en el entorno de Llamaquique para las necesidades que tiene el sector de la justicia, "tanto con agentes privados, con propietarios de inmuebles en la zona, como también administraciones públicas".

"Es verdad, y no lo escondemos, que nosotros preguntamos si la universidad pudiera anticipar el traslado de Ciencias, aunque ya hemos escuchado cuál es la posición del rector y la respetamos dentro de la autonomía universitaria. Hemos hablado también con otras instituciones públicas. Por ejemplo, hemos hablado con el Ayuntamiento de Oviedo, le hemos pedido metros cuadrados dentro de inmuebles que tienen en el entorno de Llamaquique y la respuesta ha sido negativa por parte del Ayuntamiento de Oviedo, posición que también respetamos dentro de la autonomía de cada administración pública, pero creo que hay que ponerlo todo también en su justa medida", dijo.

Peláez respondía así al diputado del PP, Manuel Cifuentes, que ha preguntado al consejero qué opina de que el presidente Barbón haya decidido liderar el proceso de reunificación de las sedes judiciales de Oviedo en el entorno de Llamaquique.

Manuel Cifuentes por su parte ha indicado que su grupo lleva toda la legislatura alertando de un problema que cuando empezó la legislatura ya era viejo. "La disminución de las sedes judiciales de Oviedo, algo que era un problema serio hace 20 años, pues ya hoy debería considerarse como una urgencia inaplazable. Y ante la urgencia, por desgracia, nos encontramos con parálisis", dijo el diputado del PP.

Ha indicado que ahora Adrián barbón ha decidido presentarse como salvador de esta cuestión. "Está claro que a usted le desautoriza, porque si no es para liderar esta cuestión que es de su competencia, entonces usted, ¿para qué está?", ha indicado el diputado del PP, que ha pedido a Barbón que deje de actuar como un trilero.

"Que nosotros sepamos, la universidad no está bloqueando nada, el Ayuntamiento de Oviedo no está bloqueando nada, la justicia tampoco. Quien está bloqueando la solución a este problema son los de siempre, son ustedes y su incapacidad de gestión", dijo Cifuentes.