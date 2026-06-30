El Principado convoca ayudas para víctimas de violencia de género y huérfanos con un crédito ampliable de 1,9 millones

Gimena Llamedo - EUROPA PRESS

OVIEDO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas dirigida a mujeres víctimas de violencia de género y/o violencia vicaria, así como a hijos de víctimas mortales, dotada con un crédito ampliable de 1.916.000 euros. Al tratarse de una cuantía ampliable, el Ejecutivo autonómico ha garantizado que se podrán atender todas las solicitudes presentadas, tal y como ya ocurrió en el ejercicio anterior.

La Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo ha introducido novedades en esta convocatoria, entre las que destaca el incremento de un 50 por ciento en las cantidades destinadas a huérfanos y huérfanas, que han pasado de 6.000 a 9.000 euros anuales. Esta prestación se podrá percibir hasta los 26 años, siempre que se mantengan los requisitos fijados en las bases.

Asimismo, el departamento ha sumado nuevos complementos específicos para aquellas situaciones en las que la violencia haya dejado secuelas especialmente graves. De este modo, los recursos para huérfanos se incrementarán un 50 por ciento adicional cuando tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 65 por ciento relacionada directamente con la violencia sufrida. Por su parte, la ayuda anual de 3.000 euros dirigida a las mujeres víctimas de violencia de género o vicaria podrá crecer un 100 por ciento cuando exista una discapacidad igual o superior al 65 por ciento derivada del maltrato.

Esta línea de subvenciones forma parte del compromiso del Principado para reforzar la protección, el acompañamiento y la recuperación integral de quienes han sufrido maltrato machista, buscando ofrecer apoyo económico en momentos complejos para facilitar los procesos de recuperación personal y autonomía vital. En la línea dirigida a mujeres, se ha mantenido la posibilidad de solicitar la prestación durante un máximo de tres años, consecutivos o no, con el fin de favorecer el inicio de una vida autónoma.

SISTEMA DE AYUDAS "MÁS COMPLETO DEL PAÍS"

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha señalado que la violencia machista exige una respuesta firme en todos los ámbitos, incluida la oferta de recursos que permitan a las víctimas recuperar la estabilidad y avanzar hacia una vida independiente. "Estas ayudas representan el compromiso del Gobierno de Asturias con la lucha contra la violencia de género y con el acompañamiento y la atención integral a las víctimas", ha valorado Llamedo, quien ha asegurado que la comunidad cuenta con el sistema de ayudas económicas "más completo del país".

El Ejecutivo asturiano ha reforzado en los últimos años esta línea de apoyo, concediendo un total de 1.684 ayudas entre 2023 y 2025. En concreto, se otorgaron 342 ayudas en 2023, 597 en 2024 y 745 en 2025. Este esfuerzo se ha acompañado de un aumento sostenido de la inversión que ha permitido ejecutar más de cinco millones de euros en dicho período.

Tras haberse publicado la convocatoria este martes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), las solicitudes se podrán presentar durante un plazo de veinte días hábiles a contar desde este miércoles. Toda la información y tramitación se encuentra disponible a través del portal institucional web del Principado.