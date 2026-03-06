El Principado convoca subvenciones para que los ayuntamientos impulsen políticas de sostenibilidad

El consejero de Ordenación del territorio, Ovidio Zapico, junto a la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA) la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinada a las entidades locales para ejecutar acciones que favorezcan políticas de sostenibilidad. La línea de ayudas cuenta con una dotación total de 600.000 euros, repartidos en dos anualidades.

En nota de prensa, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, ha destacado la importancia de esta inversión para garantizar el futuro de la comunidad. "Destinamos en esta primera actuación 600.000 euros para convertir la sostenibilidad de la Agenda 2030 en políticas públicas que mejoren la vida de la gente", ha afirmado.

González ha subrayado que esta apuesta "no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer un territorio para, desde lo local, anticiparse al futuro" y ha defendido que esta partida permite dar "un paso en firme para traducir esos principios en acciones concretas que impulsen un desarrollo justo y sostenible".

Esta convocatoria supone un incremento en la inversión destinada a la sostenibilidad local. Frente a los 100.000 euros concedidos en 2025 para estos mismos fines, el presupuesto para este año se triplica y, en el cómputo global de la partida plurianual, la inversión se multiplica por seis.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha señalado que el objetivo es "reforzar las políticas públicas, en clave de sostenibilidad, en los concejos. Ya es hora de que el protagonismo lo tengan los territorios, las vecinas y los vecinos". La idea, ha apuntado, "es promover el municipalismo. Es decir, apoyar a los territorios para que ningún municipio quede atrás".

Las ayudas, que establecen un límite máximo de 40.000 euros por ayuntamiento, están diseñadas para fortalecer los servicios municipales y mejorar la calidad de vida a través de la participación ciudadana y sistemas de cogobernanza democrática.

Según ha detallado el director general, los fondos permitirán a los ayuntamientos "mejorar los sistemas de salud, la igualdad entre hombres y mujeres, la educación pública, sistemas eficientes y sostenibles de agua limpia y saneamiento, promover energías renovables limpias y seguras, reducir la emisión de gases de efecto invernadero o proteger los ecosistemas".