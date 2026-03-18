El Principado creará tres nuevas aulas abiertas y reforzará otras ocho el próximo curso

La directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, Dolores Bueno, durante una reunión mantenida ayer con los servicios de Orientación. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado pondrá en marcha el próximo curso tres nuevas aulas abiertas en los colegios públicos Condado de Noreña (Noreña), El Bosquín (El Entrego) y Poeta Juan Ochoa (Avilés). Además, reforzará el personal de las unidades ya existentes en otros ocho centros de Infantil y Primaria. Con estas incorporaciones, la red autonómica quedará configurada por 33 aulas abiertas, de las que 28 dispondrán ya de dos perfiles profesionales a jornada completa.

Según informa el Principado a través de una nota de prensa, las tres nuevas aulas previstas contarán con dos maestros especialistas a jornada completa: uno de Pedagogía Terapéutica (PT) y otro de Audición y Lenguaje (AL). Del mismo modo, los ocho centros beneficiarios del refuerzo pasarán de tener un profesional a jornada completa y otro a media jornada o dos a jornada completa.

Esos ocho centros elegidos son: la Escuela de Educación Infantil Gloria Fuertes (Gijón) y los colegios públicos Alfonso Camín (Gijón), Lugo de Llanera, Celestino Montoto (Pola de Siero), La Ería (Lugones), José Luis Capitán (Colloto), Santa Eulalia de Mérida (Pravia) y Poeta Antón de Mari Reguera (Candás).

Este programa de atención a las diferencias individuales --cofinanciado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del programa FSE+ Principado de Asturias 2021-2027-- va destinado a un perfil específico de alumnado de Infantil y Primaria escolarizado en centros públicos, que presenta necesidades educativas especiales derivadas de trastornos en su proceso de desarrollo, y que requiere una respuesta diferente a la ordinaria.

El aula abierta se concibe como un espacio de preparación y transición al grupo de referencia, con los ajustes razonables que se precisen en cada caso, hasta lograr la completa incorporación al aula ordinaria con el resto de estudiantes.

145 ESTUDIANTES EN LAS 30 AULAS ACTUALES

Las aulas abiertas estaban diseñadas inicialmente para atender a grupos de tres a cinco estudiantes, según recuerda el Gobierno autonómico. Sin embargo, al aumentar la ratio de especialistas, se incrementa también el alumnado hasta un máximo de seis por unidad. Las treinta que funcionan en la actualidad prestan servicio a 145 estudiantes, 19 más que el curso pasado.

La incorporación de un alumno o alumna a este programa inclusivo requiere un proceso previo de evaluación psicopedagógica por parte de los servicios especializados de orientación, en colaboración con el equipo regional para la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

En cuanto a la elección de nuevas aulas abiertas, se realiza a propuesta del mencionado equipo regional. Además, los centros deben tener un mínimo de tres estudiantes susceptibles de participar en el programa, contar con auxiliares educadores y con espacios adecuados para albergar estas unidades. Por último, el equipo directivo debe incorporar el programa dentro de la organización y gestión del centro.