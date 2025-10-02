El Principado defiende la gestión del cierre de la Ruta del Cares por seguridad tras los desprendimientos por incendios

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha defendido este jueves la gestión del cierre de la Ruta del Cares, argumentando que "el fuego provocó desprendimientos continuos en varios puntos críticos, lo que obligó a decretar el cierre total".

Llamedo ha asegurado que "el cierre de la ruta fue decretado de manera conjunta con las dos comunidades autónomas, Asturias y Castilla y León", rechazando las acusaciones de negligencia por parte de la diputada del PP Sandra Camino.

La consejera socialista ha explicado que "la reapertura parcial se hizo con toda la prudencia, limitándose a los tramos no afectados por el incendio, tanto en Asturias como en León" y ha subrayado que "se han reforzado las inspecciones, intensificado la limpieza y el mantenimiento realizando estudios geológicos, consolidando taludes y reforzando la señalización".

Camino, por su parte, ha denunciado que el cierre supone "el golpe más duro a la temporada turística para el concejo de Cabrales", señalando pérdidas entre el 35 y 40% en alojamientos y restaurantes.

La diputada del PP ha reclamado "una intervención urgente" y ha cuestionado cuándo tienen previsto abrir definitivamente la ruta, que recibe hasta 200.000 visitantes al año, a lo que Llamedo ha respondido que "la reapertura no es una decisión política" y que se priorizará la seguridad, trabajando "de manera intensa para que vuelva a la normalidad".

Para paliar el impacto económico, Llamedo ha indicado que el Gobierno asturiano puso a disposición de lo visitantes lanzaderas gratuitas que se mantendrán hasta el puente del Pilar, así como campañas de promoción para favorecer la llegada de turistas.

La consejera ha concluido comprometiéndose a garantizar que "la Ruta del Cares siga siendo una experiencia segura, sostenible y de calidad" para los visitantes.