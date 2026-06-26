El Principado defiende que la reestructuración de Zalia y Sogepsa mejora su viabilidad financiera

El Gobierno de Asturias defiende su hoja de ruta para ZALIA y Sogepsa para garantizar la sostenibilidad financiera de ambas sociedades - PRINCIPADO

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias sostiene que las medidas impulsadas para la reestructuración de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales de Asturias (Zalia) y la Sociedad Mixta de Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) mejorarán la sostenibilidad financiera de ambas sociedades y asegura que la hoja de ruta aplicada ha permitido despejar incertidumbres

En una valoración del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre las unidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, el Ejecutivo autonómico ha destacado que muchas de las actuaciones emprendidas son coherentes con las consideraciones recogidas por el órgano fiscalizador.

Respecto a Zalia, el Principado subraya que la Sindicatura constata que la reestructuración financiera de la sociedad ha permitido corregir una parte importante de su desequilibrio patrimonial mediante la capitalización de 126 millones de euros de deuda. Asimismo, señala que el informe indica que esa reestructuración debía ir acompañada de una estrategia de negocio capaz de generar actividad e ingresos.

En ese sentido, el Gobierno explica que el consejo de administración ha impulsado en los últimos meses la elaboración de un nuevo plan estratégico orientado a captar proyectos industriales y logísticos, adaptar la plataforma a la implantación de Sunwafe y desarrollar infraestructuras para reforzar la competitividad de Zalia.

En cuanto a Sogepsa, el Ejecutivo resalta que la Sindicatura aprecia avances en su proceso de reestructuración, "habiéndose ejecutado dos de los tres hitos previstos (la capitalización de deuda y la dación en pago de deuda con parcelas de suelo industrial)".

El Principado añade que el tercer hito señalado por el informe, el reconocimiento por parte de Sekuens de "las obligaciones derivadas de la liquidación del Convenio Marco 2009-2012", se ha materializado recientemente, lo que, según el Gobierno, ha reducido en unos 30 millones de euros la deuda de Sogepsa con la Administración autonómica.

Además, indica que Sogepsa ha ofrecido al Principado su catálogo de activos para estudiar una posible dación en pago con la que saldar la deuda restante y sostiene que, desde el cierre del ejercicio 2024, la sociedad ha culminado prácticamente su conversión en empresa pública, avanzando en la reestructuración de sus activos, incluida la liquidación de Sogesproa, y reduciendo el peso de su deuda histórica.

Por último, el Ejecutivo comparte la conclusión de la Sindicatura de que la viabilidad futura de Sogepsa dependerá de su capacidad para generar actividad, ventas y liquidez, por lo que afirma que está tramitando la adaptación de la sociedad al actual marco jurídico urbanístico para facilitar futuras encomiendas de gestión y encargos públicos destinados al desarrollo y comercialización de suelo industrial.