El Principado defiende su transparencia en la gestión de fondos europeos y tilda de "inadmisibles" las críticas del PP

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha defendido este miércoles la buena gestión del Gobierno de Asturias en la ejecución de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), recordando que los datos actualizados se publican de forma periódica en el Portal de Transparencia del Principado y se trasladan a la Intervención General del Estado.

Desde el departamento que dirige Guillermo Peláez se ha calificado de "inadmisibles" las declaraciones de la diputada del PP, Sandra Camino, que esta mañana acusó al Ejecutivo asturiano de "disfrazar" las cifras. Hacienda sostiene que los datos recogidos en la web institucional corresponden a los registros reales de ejecución en la comunidad autónoma y que son los mismos que se comunican al Gobierno central.

El último balance, con fecha del 11 de julio, muestra que ya se han adjudicado 620,2 millones de euros, lo que supone el 80,1% de los fondos recibidos. De esa cifra, 371,4 millones ya han sido pagados, es decir, el 48,1% de lo ingresado. Unos porcentajes que, según la Consejería, reflejan un buen ritmo de ejecución.

En respuesta a las críticas del Partido Popular, el Principado ha vuelto a aclarar que la plataforma estatal Elisa --en la que se basan algunas de las acusaciones de la oposición-- no utiliza los mismos criterios que la contabilidad regional y no contempla determinadas actuaciones realizadas mediante encargos. Un ejemplo de ello, señalan, son los proyectos de restauración de minas en el suroccidente, que movilizan 74 millones y que no aparecen reflejados en dicha herramienta.

Además, ha subrayado que Elisa depende del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, no del Ministerio de Hacienda, y no está concebida como un sistema de medición de la ejecución real de los fondos europeos.

Por todo ello, desde Hacienda lamentan lo que consideran "un nuevo intento del PP de mezclar conceptos y confundir a la ciudadanía", insistiendo en que la información oficial publicada por el Principado está contrastada y responde a los criterios establecidos por las autoridades competentes.