El Principado destaca la "buena evolución del mercado laboral"

OVIEDO 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Sepepa, Begoña López, se ha referido a los datos del paro de cierre de 2025 y ha indicado que Asturias afianzó la mejora del mercado laboral a lo largo del último año, unos datos que ha indicado "son positivos pese al ligero repunte del paro (201 personas, un 0.39%) registrado el mes pasado respecto a noviembre".

Considera el Principado que la buena evolución del mercado laboral se hace más evidente si se analizan periodos más amplios. Así, si se toma como referencia diciembre de 2019, el primer año de mandato del presidente, Adrián Barbón, Asturias registra 18.760 personas menos en paro y 27.730 más con trabajo.

López ha destacado especialmente que diciembre haya registrado el menor número de personas en paro de la serie histórica y que la afiliación a la Seguridad Social continúe avanzando hacia los 400.000 empleados.

López incidió además en las acciones que está desarrollando el Sepepa para mejorar las políticas de empleo en Asturias, como la formación a la carta para empresas y los planes de empleo, que arrancarán en las próximas semanas y facilitarán la contratación de cerca de 500 personas.