El Principado destina 1,8 millones a 60 concejos para impulsar la transformación digital a través de los CDTL

OVIEDO 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destina 1,8 millones a los centros de dinamización tecnológica local (CDTL) para que realicen proyectos de innovación social, transformación digital y divulgación científica. La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha resuelto la convocatoria de subvenciones, de la que se beneficiarán 60 concejos de menos de 20.000 habitantes.

Cada municipio, tal y como recoge este lunes el Boletín Oficial del Principado de Asturas (BOPA), recibirá entre 20.000 y 32.000 euros para impulsar la transformación digital y acercar la ciencia y la innovación al territorio. En el caso de la mancomunidad de la Comarca de la Sidra, que conforman seis concejos, la cuantía ronda los 95.000 euros.

Esta convocatoria por concurrencia competitiva permite a cada entidad local diseñar las actividades que mejor se ajusten a las necesidades de su población, a la vez que da cobertura al personal que atiende los servicios de dinamización tecnológica. Entre las líneas que se impulsan están los programas vinculados al uso de la tecnología 5G y otras herramientas que favorezcan la transformación económica del medio rural.

Además de cursos de formación en materia tecnológica para la ciudadanía, los concejos también podrán desarrollar acciones para el fomento de las vocaciones científicas entre el alumnado, así como conferencias y talleres con especialistas en distintas disciplinas. Para este tipo de actividades, los centros cuentan también con el apoyo del programa Concejos con Ciencia, impulsado por el Principado en colaboración con la Federación Asturiana de Concejos (FACC).