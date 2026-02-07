El Principado destina 2,5 millones de euros del programa LIFE a la restauración de tres humedales protegidos

1049741.1.260.149.20260207111845 La laguna de Cueto de Arbás, ubicada en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias. - PRINCIPADO

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias invertirá 2,5 millones de euros de fondos europeos LIFE en la restauración de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa, el estuario del Nalón --integrado en la Red Natura 2000-- y la laguna de Cueto de Arbás, ubicada en el Parque Natural de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, según ha informado el Gobierno regional.

Los tres espacios, que representan distintos tipos de humedales estuarinos y lacustres de montaña, han sido seleccionados por su importancia ambiental y la necesidad de recuperar procesos naturales alterados con el paso de los años.

En la Ría de Villaviciosa, declarada Humedal Ramsar, el proyecto contempla la retirada de estructuras artificiales que fragmentan la marisma, la erradicación de especies invasoras y la recuperación de la vegetación característica en las zonas degradadas, reforzando la capacidad de adaptación de la ría frente al cambio climático y la conservación de un ecosistema costero de alto valor ecológico y social.

En el estuario del Nalón, se mejorará el estado ecológico mediante la retirada de residuos y antiguas infraestructuras, la restauración de la vegetación de ribera y el control de especies invasoras, recuperando la naturalidad del estuario y su función como corredor biológico de la principal cuenca hidrográfica del Principado.

En la laguna de Cueto de Arbás, las actuaciones se centrarán en la retirada de peces exóticos que afectan a especies vegetales frágiles como el helecho Isoetes velatum subsp. asturicense, favoreciendo la recuperación natural de las comunidades biológicas propias y el equilibrio del humedal de alta montaña.

El proyecto LIFE Humedales forma parte de una iniciativa que actúa sobre 26.100 hectáreas repartidas entre 17 comunidades autónomas españolas, con 284 actuaciones en espacios de la Red Natura 2000, constituyendo la mayor intervención de este tipo a nivel europeo.

La iniciativa, que busca reforzar la resiliencia climática y mejorar la conservación de hábitats prioritarios, cuenta con un partenariado de 24 socios entre administraciones autonómicas, organismos estatales, fundaciones públicas y organizaciones ambientales, combinando restauración, ciencia aplicada, gobernanza y participación social.