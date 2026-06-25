El Principado destina 33,8 millones a llevar agua regenerada de Villaperi a las áreas industriales

Archivo - Consejo.- El Principado impulsa la EDAR de Villaperi y aprueba 1,4 millones para dicho proyecto - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 33.862.545 euros para la transformación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Villaperi. Esta cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), para ejecutar la primera fase de la red de conducciones que permitirá transportar el agua regenerada en esta instalación hasta las áreas industriales.

La actuación incluye el diseño y construcción del sistema de conducciones que permitirá que el agua regenerada pueda utilizarse directamente en los procesos industriales, según ha detallado el Principado en una nota de prensa.

El objetivo es dar una segunda vida al agua ya depurada de forma que reduzca la presión sobre los recursos hídricos convencionales destinados al abastecimiento de la población y a otros usos que requieren agua potable, ha apuntado el Ejecutivo.

FASES DEL PROYECTO

Debido a la dimensión y complejidad territorial de la infraestructura, el proyecto se desarrollará de forma escalonada. La primera fase se centrará en la construcción de la arteria principal y del primer tramo de la derivación este, que permitirá conducir el agua hasta la zona de Veriña, donde se sitúa la arqueta de entrega.

Esta fase incluye ejecutar aproximadamente 30 kilómetros de conducciones, construir dos depósitos con capacidades de 1.000 y 1.500 metros cúbicos y una arqueta final de entrega de 225 metros cúbicos, elementos que constituirán la base del futuro sistema de distribución de agua regenerada a la industria.

La red de transporte constituye una pieza esencial del proyecto de transformación de Villaperi en una biofactoría, una iniciativa que movilizará en conjunto alrededor de 70 millones, cofinanciados con fondos europeos, y convertirá la mayor depuradora de Asturias en una instalación de referencia en Europa por su modelo de gestión sostenible de los recursos.

La actuación principal de esta transformación será la construcción de una nueva planta de producción de agua regenerada para uso industrial. En la actualidad, el agua, una vez depurada, se devuelve al cauce fluvial. Con la nueva instalación recibirá un tratamiento adicional que permitirá alcanzar los estándares de calidad necesarios para su reutilización en los procesos industriales.

Gracias a esta infraestructura, las industrias asturianas podrán cubrir aproximadamente la mitad de sus necesidades con agua regenerada, lo que liberará una parte significativa de los recursos hídricos convencionales para el abastecimiento de la población. El agua llegará a los polos industriales de Gijón y Avilés a través de la red de conducciones, cuya primera fase comienza ahora.

MEJOR ADE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El proyecto incorpora, además, otras actuaciones destinadas a maximizar la eficiencia energética. Entre ellas destaca la nueva planta de tratamiento de fangos, que contribuirá a compensar el elevado consumo energético asociado al proceso de regeneración del agua, así como la instalación de una planta fotovoltaica, actualmente en ejecución.

En conjunto, estas inversiones permitirán disponer de un suministro de agua industrial más seguro, resiliente y sostenible, consolidarán un modelo basado en la economía circular y reforzarán la competitividad de la industria asturiana mediante una infraestructura preparada para afrontar los retos derivados del cambio climático y de la creciente demanda de recursos hídricos.